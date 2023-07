Grote drukte op wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen

Op verschillende Europese wegen van en naar populaire vakantiebestemmingen is het vandaag erg druk. In Frankrijk stond er op het hoogtepunt, iets voor het middaguur, bijna 1100 kilometer file. Dat meldt de ANWB. Vooral op de Route du Soleil (van Parijs naar Montpellier), rond Bordeaux en bij de grens met Spanje, moesten weggebruikers veel geduld hebben.

Ook in andere Europese landen stonden vandaag lange files. Dat was onder meer het geval in Zwitserland, waar de vertraging bij de Gotthardtunnel richting het zuiden opliep tot meer dan twee uur. Ook in de richting van het noorden was er vertraging. Voor de Mont Blanctunnel van Frankrijk naar Italië moest het verkeer rekening houden met een uur wachttijd.

In Duitsland was er volgens de ANWB veel vertraging rond München, bij Hamburg en aan de grens met Oostenrijk. En in België liepen de wegen rond het circuit van Spa-Francorchamps vol. Morgen wordt daar de Grand Prix Formule 1 gereden.

Voor volgende week zaterdag wordt nog meer drukte verwacht. Vooral in Frankrijk zal dan in beide richtingen sprake zijn van topdrukte, verwacht de ANWB.

Ruzie op de Brennerpas

De Brennerpas, op de grens van Italië en Oostenrijk, werd enige tijd geblokkeerd door klimaatactivisten van klimaatbeweging Laatste Generatie. Zeven van de negen actievoerders plakten zichzelf vast op de A13 in de richting van Italië. Daardoor ontstond een file van zo'n vier kilometer. De blokkade was binnen een uur voorbij. Volgens de politie waren er opstootjes tussen woedende automobilisten en de klimaatactivisten.

Laatste Generatie heeft beelden van de actie online gezet. Daarop is te zien dat mensen, vermoedelijk automobilisten, de klimaatbetogers naar de kant proberen te slepen. De politie sprak van "tumultueuze taferelen".