Wereldkampioen Evenepoel wint voor derde keer Clásica San Sebastián

De Belg Remco Evenepoel heeft net als in 2022 en in 2019 de Clásica San Sebastián gewonnen. De 23-jarige wereldkampioen klopte de Baskische publiekslieveling Pello Bilbao in de 230,3 kilometer lange koers na een imposante eindsprint.

De Soudal-Quick Step-renner kwam in de neutralisatie ten val. Biniam Girmay was daar ook bij betrokken. De Eritreeër moest uit voorzorg naar het ziekenhuis.

Evenepoel kon de koers wel voortzetten en toonde zich met nog 70 kilometer te gaan voor het eerst toen hij samen met Alberto Bettiol, Aleksandr Vlasov en Bilbao uit het peloton wegreed en bij vroege vluchters Nathan Van Hooydonck en Romain Bardet aansloot.

Evenepoel kreeg alle vluchters eraf en hoopte op de slotklim, de Murgil (2,1 kilometer à 10,1%) ook Bilbao te lossen, maar de taaie Spanjaard gaf geen krimp. Bilbao, die de sprint van kop af aanging, moest zich daarna alsnog gewonnen geven.

De Nederlandse renners speelden geen rol van betekenis. Gijs Leemreize was op de 49ste plek de beste landgenoot, vlak voor oud-winnaar Bauke Mollema (vijftigste).

Het was mogelijk de laatste koers van Evenepoel in de regenboogtrui. Begin augustus worden in Glasgow de WK wielrennen gehouden.