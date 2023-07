Eindhovenaren vinden eeuwenoude munten bij restauratie boerderij

Bij de restauratie van een eeuwenoude boerderij in Eindhoven is een aardewerken pot gevonden met 317 zilveren munten. De oudste munt stamt uit 1680, de meest recente uit 1824, meldt de gemeente Eindhoven.

Omdat de munten veelal zwaar beschadigd zijn, is de financiële waarde gering. Maar de historische waarde is groot. "De munten bieden een prachtig inkijkje in ons verleden", zegt CDA-wethouder Maes van Lanschot tegen Omroep Brabant. "We zullen de munten gaan exposeren, zodat iedereen van dit erfgoed kan meegenieten."

Philo van Gasselt en Willem van den Hurk kochten ongeveer een jaar geleden een boerderij uit 1584 in Eindhoven. Het gebouw stond toen al geruime tijd leeg. "We moesten de muren en vloer helemaal isoleren", aldus Van Gasselt. Ook de tegels, die los op de zandvloer lagen, moesten eruit.

Toen Van den Hurk begon met graven hoorde hij plotseling gekraak. Het bleek dat hij een oude aardewerken kruik had gebroken. Al snel groef hij de 317 munten op.

Lodewijk XIV

De meeste munten zijn groen uitgeslagen. Een teken des tijds: in zilveren munten zit ook koper om de munt te verstevigen. Koper oxideert na lange tijd en geeft de munten een groenblauwe kleur. Van een aantal munten is nog weinig over. Er zijn ook munten die nog deels zilver zijn en waar je kunt zien wat erop staat.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de muntvondst voor het merendeel bestaat uit ruiterschellingen: ongeveer 217 stuks, voornamelijk uit Nijmegen. Daarnaast zaten er provinciale guldens, 3 guldens uit West-Friesland, 10 schellingen uit Zeeland en halve zilveren dukaten in de pot. "Er is een munt waar de tekst 'Lodewijk XIV' op staat, met zijn hoofd erbij", zegt Van Gasselt.

Iedereen kan meegenieten

Deskundigen hebben de vondst nog niet op waarde en herkomst onderzocht, maar daar wachten de bewoners van de boerderij niet op. Ze hebben hun vondst aan de gemeente Eindhoven geschonken. Die zal woensdag op een persconferentie meer details bekendmaken. Wethouder Van Lanschot: "We zullen de munten gaan exposeren, zodat iedereen van dit erfgoed kan meegenieten."