Kunstmatige alvleesklier voor diabetici op grotere schaal getest

Tientallen mensen met diabetes type 1 krijgen deze maand een kunstmatige alvleesklier. Die meet dag en nacht de bloedsuikerspiegel van de patiënten en corrigeert die. Het is de bedoeling dat het apparaat bij honderd volwassenen wordt geplaatst.

De kunstmatige alvleesklier is ontwikkeld door een bedrijf in Goor en zorgverzekeraar Menzis gaat het apparaat voor een groep patiënten in het midden en oosten van het land betalen. De testpersonen worden geselecteerd door artsen.

Een paar jaar geleden is de kunstmatige alvleesklier ook al getest bij enkele diabetespatiënten, maar nu heeft het apparaat een Europees keurmerk gekregen en daarom mag het op een grotere groep mensen worden getest.

Niet te genezen, ernstige complicaties

Diabetes type 1 is een auto-immuunziekte. De alvleesklier maakt geen insuline meer aan, waardoor de bloedglucosewaarden niet op peil blijven. Diabetes type 1 is niet te genezen.

Patiënten krijgen vaak te maken met complicaties als blindheid, hart- en vaatziekten en nierfalen. Ook zijn soms amputaties nodig. De kunstmatige alvleesklier moet ervoor zorgen dat de bloedsuikerspiegel stabiliseert en de kans op complicaties dus minder groot wordt.

In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen diabetes type 1.