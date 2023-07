Negatieve hoofdrol Ajax-doelman Rulli in verloren oefenduel met Augsburg

Ajax heeft het trainingskamp in het zuiden van Duitsland afgesloten met een 3-1 nederlaag in en tegen Augsburg. Doelman Gerónimo Rulli vestigde tegen de club uit de Bundesliga de aandacht op zich met een blunder en het veroorzaken van een strafschop.

De Argentijn ging vlak voor rust in de fout bij een pass van Augsburg-aanvaller Ruben Vargas, die via Jorrel Hato plots op hem afkwam. Rulli grabbelde en zag de bal tot zijn schrik in het doel verdwijnen.

Daarvoor kreeg Ajax, zonder de lichtgeblesseerden Mohammed Kudus en Steven Berghuis, nog wel kansen via Brian Brobbey en Kenneth Taylor. Beide keren stond Augsburg-keeper Finn Dahmen in de weg.