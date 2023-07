Doden en zeker honderd gewonden door explosie in vuurwerkopslag Thailand

Door een grote explosie in een vuurwerkopslag in Thailand zijn zeker tien mensen om het leven gekomen. Ook raakten minstens 118 mensen gewond, zo melden de autoriteiten. Hulpdiensten gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen.

De explosie was in de plaats Muno in het zuiden van Thailand, bij de grens met Maleisië. Volgens de autoriteiten zijn zo'n honderd huizen in de omgeving beschadigd geraakt of verwoest, ook verder weg is er schade.

Op dronebeelden is de impact van de explosie goed te zien: