EU zet per direct financiële hulp Niger stop vanwege coup

De Europese Unie (EU) zet per direct alle financiële hulp voor Niger stop, net als de samenwerking op het gebied van veiligheid. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd.

Militairen grepen afgelopen week de macht in het West-Afrikaanse land. Zij houden sindsdien de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum vast in het presidentieel paleis.

Coupleider en generaal Abdourahamane Tiani benoemde zichzelf gisteren tot nieuwe leider van Niger, maar de EU erkent hem niet. Volgens Tiani was de staatsgreep nodig vanwege de "verslechterde veiligheidssituatie" in het land.

Illegale migratie

De EU had voor de periode 2021-2024 een bedrag van 500 miljoen euro uitgetrokken om onder andere het bestuur en onderwijs in Niger te verbeteren. Verder is het land een belangrijke samenwerkingspartner van de EU bij het tegengaan van illegale migratie vanuit Sub-Sahara-Afrika. Het land ligt op een bekende smokkelroute.

De EU is in Niger een civiele missie, met als doel om Nigerees veiligheidspersoneel op te leiden. Daarnaast is er een kleine militaire partnerschapsmissie in de strijd tegen terrorisme. In de Sahel zijn verschillende jihadistische groeperingen actief die banden hebben met IS en al-Qaida.

Vrees voor terrorisme

Door de politieke instabiliteit in Niger komt ook de Amerikaanse steun aan het land op het spel te staan, zei minister Blinken van Buitenlandse zaken. De Verenigde Staten steunen Niger economisch, maar ook op het gebied van veiligheid. Of dat zo blijft, hangt volgens Blinken af van de vrijlating van president Bazoum en "het onmiddellijke herstel van de democratische orde in Niger".

De Afrikaanse Unie veroordeelde de coup eerder vandaag "in de sterkste mogelijke bewoordingen". De unie heeft de coupplegers vijftien dagen de tijd gegeven om de oude situatie te herstellen.

Ook de VN-Veiligheidsraad keurt de militaire staatsgreep af en eist de vrijlating van Bazoum. De raad zegt zich zorgen te maken over de gevolgen voor de regio en een mogelijke toename van terroristische activiteiten.