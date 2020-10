Coronabesmetting bij FC Den Bosch: hele selectie in quarantaine

Bij de voetbalploeg van FC Den Bosch is een coronabesmetting geconstateerd. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Den Bosch heeft daarop in overleg met de GGD besloten 72 uur in quarantaine te gaan, zegt algemeen directeur Rob Almering in het Brabants Dagblad.

Als gevolg daarvan gaat de competitiewedstrijd van dinsdagavond met Almere City, om 18.45 uur in Den Bosch, niet door. Almere City liet weten dat ook zij te maken hebben met drie spelers die positief zijn getest, maar de club was "desondanks goed voorbereid om de tweede positie op de ranglijst vanavond te verdedigen".

Den Bosch heeft tot de rigoureuze maatregel besloten vanwege het besmettingsgevaar. Maandagmorgen werd, nadat de spelers eerst waren getest, nog een training in stadion De Vliert afgewerkt. 's Avonds kwam de besmetting aan het licht.

"Na die training, waarbij spelers natuurlijk niet op anderhalve meter van elkaar staan, is er ook nog een gezamenlijke teambespreking en een gezamenlijke lunch geweest. Het zou kunnen dat spelers daarbij ook in sommige gevallen te dicht bij elkaar gezeten hebben", aldus Almering in het Brabants Dagblad.

De KNVB zal nu zo spoedig mogelijk een nieuwe datum voor de wedstrijd vaststellen. De spelers en stafleden van FC Den Bosch worden na de quarantaine opnieuw getest op het coronavirus.

Eredivisieduel afgelast

Afgelopen zaterdag werd de eredivisiewedstrijd tussen RKC Waalwijk en PEC Zwolle afgelast. Bij de thuisclub hadden vier spelers en twee stafleden positief getest op corona.