Nederlander benoemd tot medevoorzitter VN-klimaatpanel IPCC

"Er zijn 195 landen lid van het klimaatpanel, dus vanzelfsprekend kan er niet ieder jaar een Nederlander voorzitter zijn. Nederland is expert op het gebied van waterbeheer. Dus hoe we de wereld moeten voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering is een belangrijke vraag die goed bij ons past."

Het is voor het eerst sinds 2007 dat een Nederlander op deze invloedrijke functie wordt benoemd. "Nederland vond het wel weer eens tijd om iemand voor te dragen voor deze functie", zegt klimaatonderzoeker Van den Hurk, die wetenschappelijk directeur is bij kennisinstituut Deltares.

Van den Hurk, die werd voorgedragen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, spreekt van een invloedrijke baan. "Ik heb met iedereen op de wereld te maken. Ik zal helaas wel regelmatig in het vliegtuig een CO2-afdruk achterlaten, want de vergaderingen zijn overal. Maar ik probeer zoveel mogelijk vanuit huis te werken."

Van den Hurk krijgt in Nederland een ondersteunend bureau van acht medewerkers, van wie een deel mogelijk uit het buitenland komt. "Het is belangrijk dat de wetenschap die voor bijvoorbeeld Afrika wordt gemaakt, daar ook echt landt."

De benoeming is voor ongeveer zeven jaar. De huidige cyclus van het klimaatpanel loopt naar verwachting af in 2030. In een cyclus schrijven werkgroepen van het IPCC belangrijke klimaatrapporten. Deze week besprak het klimaatpanel van de Verenigde Naties in Nairobi hoe de nieuwe cyclus eruit moet gaan zien.

Bert Metz

Van den Hurk werkte in de vorige cyclus mee aan het rapport van werkgroep I, die zich bezighoudt met de natuurwetenschappelijke basis van klimaatverandering. Daar ontwikkelde hij een atlas voor met kaarten met klimaatimpactgegevens.

De laatste Nederlandse medevoorzitter was klimaatexpert Bert Metz in 2007. Hij was medevoorzitter van werkgroep III die zich bezighoudt met de vermindering van klimaatverandering, bijvoorbeeld door het terugbrengen van de van CO2-emissies.

1,5 graad

De informatie uit de IPCC-rapporten is van groot belang voor de onderhandelingen van beleidsmakers, onder meer op de klimaattop. Het IPCC concludeerde eerder dit jaar dat het zeer waarschijnlijk is dat de aarde tussen 2030 en 2035 al 1,5 graad warmer is dan voor het industriële tijdperk. Wereldleiders hebben juist afgesproken dat ze de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5 graad, of hooguit 2 graden.