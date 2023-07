Tennisster Rus pakt op haar 32ste in Hamburg eerste WTA-titel van carrière

Arantxa Rus heeft voor het eerst in haar carrière een WTA-titel veroverd. In de finale van het toernooi van Hamburg versloeg de als zevende geplaatste Nederlandse de ongeplaatste Noma Noha Akugue uit Duitsland in 6-0 en 7-6 (3).

Rus verkeert op haar 32ste in de vorm van haar leven: ze won dit jaar al vier toernooien op het tweede tennisniveau. Dat ze in Hamburg op het hoogste WTA-niveau de finale wist te bereiken, was al een primeur in haar 15-jarige carrière.