Sony stelt onder meer superheldenfilms uit door staking schrijvers en acteurs

Producent Sony heeft enkele films die binnenkort zouden uitkomen in de bioscoop uitgesteld vanwege de grote staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Zo is onder meer superheldenfilm Kraven the Hunter verplaatst van oktober naar augustus volgend jaar. Het vervolg op Ghostbusters komt niet meer in december uit, maar in maart. En animatiefilm Spider-Man: Beyond the Spider-Verse zou eind maart te zien zijn, maar Sony heeft daarvoor nog geen nieuwe datum gevonden. Volgens nieuwswebsite Deadline zijn de makers van de Ghostbusters-film klaar met het opnemen van scènes, maar zijn er nog acteurs nodig voor de na-productie. De Spider-Man-film heeft nog stemacteurs nodig en is dus niet op tijd af. Geen rode loper Daarbij is er voor de studio een ander belangrijk probleem: er zijn geen acteurs om de films te promoten. Ze hebben afgesproken geen rode loper-evenementen bij te wonen, geen posts op sociale media te plaatsen en geen interviews te geven. Zonder uitgebreide reclamecampagne vrezen studio's dat de films floppen in de bioscoop. Disney meldde vorige maand (al voor de acteurs begonnen te staken) dat meerdere Marvel-films uitgesteld zouden worden. Sommige komen nu zelfs een jaar later uit dan oorspronkelijk gepland, zoals Avengers: The Kang Dynasty (van mei 2025 naar mei 2026) en Avengers: Secret Wars (van mei 2026 naar mei 2027). De opnames van diverse tv-series zijn al stilgelegd. NOS op 3 zocht uit welke gevolgen de staking in Hollywood heeft voor series:

