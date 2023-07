Vanavond op tv: Omtzigt zegt nee tegen CDA • Wat drijft de orthodoxe Israëliërs? • Langs de oevers van de Dnjepr

Dus blijft de grote vraag: wat gaat hij dan wél doen? Een eigen partij, aansluiten bij een andere partij, of vertrekt hij uit de politiek? Onze politiek commentator Nynke de Zoeten vertelt vanavond in onze uitzending wat de CDA-afwijzing betekent.

Mocht het CDA nog hoop hebben dat Pieter Omtzigt terugkeert, dan kan die hoop vandaag definitief de prullenbak in. De populaire politicus gaat niet meer aan de slag voor de christendemocraten, zegt hij naar aanleiding van berichtgeving van het AD.

Opnieuw protesten in Israël

Voor het dertigste weekend op rij protesteren Israëliërs tegen de regering. Ze zijn boos over controversiële hervormingen die het kabinet van premier Netanyahu wil doorvoeren. De politiek wil de macht van rechters inperken, en de macht van het parlement vergroten. Dat is ondemocratisch, vinden veel Israëliërs. Israël-correspondent Nasrah Habiballah vertelt over de protesten van vandaag.

De macht van rechters beperken is een wens van veel orthodoxe Israëliërs. Maar waarom vinden zij dat een goed idee? En wat vinden ze van de massale protesten als gevolg van hun plannen?