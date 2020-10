Coronacrisis zichtbaar in transfers, maar Premier League blijft veel uitgeven

De eerste transferperiode sinds de coronacrisis heeft tot fors minder uitgaven geleid in de buitenlandse topcompetities. Met name in La Liga en de Bundesliga werd een stuk minder uitgegeven. Alleen in de Premier League bleven de uitgaven hoog.

In tegenstelling tot Nederland eindigde de transferperiode in veel van de grote voetballanden maandagavond. In Engeland was het een van de rustigste Deadline Days van de laatste jaren, maar het geld vloeide desondanks rijkelijk.

Toch werd er sinds 2014 niet zo weinig uitgegeven. In totaal werd er in de hoogste Engelse divisie 1,34 miljard euro gespendeerd en dat is minder dan de 1,52 miljard die vorig jaar werd uitgegeven, maar nog altijd veruit het meeste van alle buitenlandse competities.

Chelsea investeerde met 247,2 miljoen euro het meest in zijn selectie. Zo kwamen onder anderen Hakim Ziyech, Kai Havertz en Timo Werner voor tientallen miljoenen naar Londen. Manchester City, dat onder anderen Oranje-international Nathan Aké aantrok, gaf 156,8 miljoen euro uit, Leeds United spendeerde 105,2 miljoen euro.