Swim-off voor Steenbergen, wereldrecord en titelprolongatie Sjöström

Marrit Steenbergen moet zich bij de WK zwemmen in Fukuoka via een swim-off zien te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. Met 24,68 zwom ze net als Marie Wattel de achtste tijd in de halve eindstrijd.

Valerie van Roon werd uitgeschakeld in de halve finales. Zij kwam met 24,78 niet verder dan de veertiende tijd.

Sarah Sjöström prolongeerde haar wereldtitel op de 50 m vlinderslag. De 29-jarige Zweedse gaf haar concurrentes in de finale met 24,77 geen schijn van kans.

Vijfde wereldtitel

Voor Sjöström is het al de vijfde keer dat ze op dit niet-olympische nummer de wereldtitel grijpt. Eerder lukte dat in 2015, 2017, 2019 en 2022. In totaal staat de teller voor de Zweedse op zeventien wereldtitels (langebaan en kortebaan).

Bij EK's, WK's en Olympische Spelen won ze nu al negentig medailles. Sjöström nam overtuigend de leiding in de finale. Ze kwam niet helemaal goed uit, moest lang uitdrijven, maar bleef Zhang Yufei toch nog 0,28 voor.

Sjöström verbeterde op de 50 meter vlinderslag haar wereldrecord op de 50 vrij. De Zweedse was met 23,61 0,06 sneller dan haar toptijd uit 2017. Ruta Meilutyte evenaarde in de halve finales van de 50 meter schoolslag het wereldrecord van Benedetta Pilato uit 2021: 29,30.