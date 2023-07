Steenbergen via swim-off naar finale, wereldrecord en titelprolongatie Sjöström

Marrit Steenbergen heeft zich bij de WK zwemmen in Fukuoka via een swim-off geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag. Met 24,53 was ze net iets sneller dan Marie Wattel uit Frankrijk. Eerder zwommen de twee met 24,68 de achtste tijd in de halve eindstrijd. Valerie van Roon werd uitgeschakeld in de halve finales. Zij kwam met 24,78 niet verder dan de veertiende tijd. Bekijk hieronder de eerste race en de reactie van Marrit Steenbergen:

Nyls Korstanje greep naast een medaille op de 100 meter vlinderslag. De 24-jarige Nijmegenaar kwam in de finale tot een tijd van 51,05 en eindigde daarmee als vijfde. Het goud was voor de Fransman Maxime Grousset in een tijd van 50,14. Korstanje scherpte eerder in de series zijn Nederlands record aan tot 50,78. Bekijk hieronder de race en de reactie van Nyls Korstanje: