Windmolen in Biddinghuizen stilgezet om kleine kiekendiefjes

Een van de windmolens in het gloednieuwe windmolenpark bij Biddinghuizen wordt overdag stilgezet om drie kleine kiekendiefjes de kans te geven om veilig op te groeien.

De grauwe kiekendief heeft de status 'ernstig bedreigd' in Nederland en komt alleen nog voor in het noorden van het land en in de IJsselmeerpolders.

In Flevoland zijn er dit jaar zover bekend slechts twee broedparen van de vogel. Een van die twee paren bouwde een nest op de grond, pal naast een net voltooide molen van windpark Windplan Groen in Biddinghuizen. Daar kropen dit voorjaar drie jongen uit de eieren.

"De jonge vogels zijn onlangs geringd door het Kenniscentrum Akkervogels en zijn druk doende met vliegoefeningen en het luchtruim te verkennen", is te lezen op de website van Windplan Groen.

Op de hoogte van de rotorbladen

Omdat het nest binnen een straal van 500 meter van een windmolen is gebouwd, is het park verplicht om de molen overdag stil te zetten. In het protocol staat ook dat de molen dan niet mag draaien bij bepaalde temperaturen en bij bepaalde windsnelheden, omdat kiekendieven precies op de hoogtes van de rotorbladen vliegen.

"Het is heel bijzonder dat de provincie dit in de voorwaarden voor het park heeft opgenomen", zegt Madeleine Postma van het Kenniscentrum Akkervogels. "Stilstand is geen garantie dat ze er niet tóch tegenaan vliegen, dat moet nog worden onderzocht. Maar we moeten alles doen om deze bijzonder vogel te beschermen."

Om die reden heeft het Kenniscentrum ook een laag stroomhek van 40 bij 40 meter rond het kiekendievennest geplaatst. "Dat is bedoeld om te voorkomen dat andere beesten zich bij het nest wagen", aldus Postma. Het hek wordt van stroom voorzien door een zonnepaneel.

Meer windmolens

In windpark Windplan Groen staan nog veel meer windmolens. Die staan verder weg van het nest en blijven wel aan, meldt Omroep Flevoland.

Overigens is ook bij het andere nest in Flevoland een aantal jongen uit de eieren gekropen. Een overzicht van het aantal nieuwe kiekendiefjes in heel Nederland is er nog niet.