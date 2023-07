Verstappen wint kletsnatte sprintrace in België, voor sterke Piastri

Met Verstappen daarachter, hij had eerder op de dag pole gepakt in de sprintkwalificatie. Hij was toen een fractie van een seconde sneller dan Piastri (22), de talentvolle coureur van McLaren die voor het eerst in zijn carrière vanaf de eerste startrij mocht starten.

Door de regen was de sprintrace vier rondes korter dan gepland. Vlak voor de start van de race kwam het met bakken uit de lucht in de Ardennen. Na ruim een half uur wachten werd het droog en kon er toch gestart worden, verplicht op de regenbanden achter de safety car.

Routinier Fernando Alonso maakte even later een stuurfout, gleed met zijn wagen van de baan en belandde in het grind. Drie rondes moesten de coureurs vervolgens achter de safetycar rijden.

Toen die weer weg was, duurde het nog geen ronde voordat Verstappen de leiding weer overnam van Piastri. Verstappens overwinning kwam daarna geen enkel moment meer in gevaar. Pierre Gasly maakte het podium compleet op de derde plek.

Dramatische sprintrace voor Pérez

Verstappens teamgenoot Sergio Pérez leek de afgelopen weken zijn vorm wat teruggevonden te hebben, maar beleefde tijdens de sprintrace opnieuw een ontzettend moeizame dag. Hij startte vanaf de achtste positie, maar werd vrij gauw aan alle kanten voorbij gereden.

De Mexicaan kwam in botsing met Hamilton, die daarvoor een tijdstraf van vijf seconden kreeg. Kort daarna belandde Pérez even in de grindbak, waarna hij zijn auto in de pits in reed en de race beëindigde.