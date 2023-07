Verstappen start sprintrace België vanaf pole, Piastri maakt indruk met P2

Max Verstappen begint zaterdagmiddag (17.05 uur) de sprintrace in België vanaf poleposition. Hij was in de sprintkwalificatie een fractie van een seconde sneller dan Oscar Piastri van McLaren.

Vrijdag werd de kwalificatie voor de race van zondag al gereden. Daarin was Verstappen oppermachtig. Toch start niet hij maar Charles Leclerc vanaf poleposition. Verstappen rijdt door een gridstraf weg vanaf P6.

Door flinke regenval begon de sprintkwalificatie een half uur later dan gepland. Op de opdrogende baan was het voor coureurs zaak om zo laat mogelijk een snelle ronde neer te zetten. Verstappen deed dan in Q1 het snelste.