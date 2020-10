Deze week ruim 40 procent meer besmettingen met coronavirus

In totaal zijn er afgelopen week 27.482 nieuwe positieve testen bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 19.299, een stijging van ruim 40 procent.

"De stijgende trend zet door", zegt Aura Timen. Zij is hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en lid van het Outbreak Management Team.

Timen verwacht pas volgende week een eventueel effect te kunnen zien van de strenge maatregelen die sinds vorige week gelden. "Het duurt altijd een week of twee voordat de gevolgen duidelijk worden. Daarvoor is het nu echt nog te vroeg." Ze benadrukt dat het belangrijk is voor iedereen in Nederland om zich aan de adviezen te houden.

Hoger percentage positief

De afgelopen week hebben 222.877 mensen zich laten testen, vorige week waren dat er 207.670. Van alle mensen die zich lieten testen was ook een groter percentage positief. De afgelopen week was dat 9,1 procent. Een week eerder was dat 8 procent.

Het besmettingsgetal, het zogenoemde R-getal, was op 18 september 1,17. Dat betekent dat 100 mensen samen 117 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 zakt, neemt de verspreiding van het virus af.

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4548 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Gisteren meldde het RIVM nog 4575 nieuwe besmettingen. Bij het RIVM zijn 21 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden nog 7 doden gemeld.

De meeste gemelde besmettingen werden geconstateerd in Amsterdam, namelijk 473. Ook in Rotterdam en Den Haag werden veel positieve tests geteld, respectievelijk 270 en 185.

In het ziekenhuis liggen nu 975 coronapatiënten, van wie 190 op de IC, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren lagen nog 892 covid-patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 83 patiënten.