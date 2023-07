Hongaarse waterpoloërs pakken vierde wereldtitel na strafworpen tegen Griekenland

De Hongaarse waterpoloërs zijn voor de vierde keer wereldkampioen geworden. De kampioen van 1973, 2003 en 2013 won na strafworpen van Griekenland, dat in 2021 ook de olympische finale van Servië verloor.

Hongarije opende sterk, profiteerde van zwak verdedigen bij de Grieken en sloeg al snel een gaatje van twee punten. In het vervolg had Griekenland z'n zaakjes met name verdedigend beter op orde en er volgde een zinderend duel, waarin het verschil vanaf 5-5 nooit meer groter dan één werd.