'Omstreden hout uit Myanmar gebruikt bij renovatie Groene Draeck'

Het zeiljacht De Groene Draeck van prinses Beatrix is gerenoveerd met omstreden teakhout uit Myanmar, meldt RTL Nieuws na eigen onderzoek. Volgens de Nederlandse wet mag teakhout alleen worden geïmporteerd als precies te achterhalen valt waar het vandaan komt, maar dat is niet mogelijk bij hout uit Myanmar.

Het is sinds 2007 verboden om hout uit Myanmar naar Europa te importeren vanwege de ontbossing en de mensenrechtenschendingen in dat land. Met de hoge opbrengsten van het hout wordt de dictatuur in stand gehouden, stellen mensenrechtenorganisaties.

Nieuw dek

In 2022 werd De Groene Draeck bij een grootschalige renovatie voorzien van een nieuw dek van teakhout. RTL heeft drie ervaren dekkenbouwers foto's in hoge resolutie laten zien van het gerenoveerde dek. Zij zeggen dat daarvoor vrijwel zeker teakhout uit Myanmar is gebruikt.

Dat is volgens de deskundigen af te leiden uit de jaarringen in het hout, de vettigheid en de fijne nerf. Het product is om die redenen geliefd bij het maken van schepen. Ook een anonieme bron die betrokken was bij de renovatie heeft tegen RTL Nieuws gezegd dat het teakhout uit Myanmar komt.

'Geen specifieke afkomst bekend'

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat in een reactie weten dat er inderdaad gebruik is gemaakt van teakhout, maar dat niet precies te achterhalen is waar dat vandaan komt. Het gaat volgens de RVD om teakhout dat uit diverse landen kan komen. De RVD zegt dat er geen sprake is geweest van de keuze voor een bepaald land van herkomst.

De RVD deed naar aanleiding van vragen van RTL navraag naar de specifieke herkomst van het hout. "De Duitse houtleverancier heeft aangegeven dat het hout ouder is dan 2013 en daarvóór is geïmporteerd. Wegens het verstrijken van de bewaartermijn van gegevens van het hout kan de leverancier echter geen specifieke afkomst noemen", aldus de RVD.

Sinds 2013 is de Europese houtverordening van kracht waarin staat dat houthandelaren garanties moeten kunnen geven over de legale herkomst van hun producten.

Geen juridische gevolgen

De kwestie heeft geen juridische gevolgen voor prinses Beatrix, als het daadwerkelijk om hout uit Myanmar gaat. Alleen de import van het hout is verboden. Wanneer het materiaal eenmaal binnen de Europese Unie is, mag het gewoon worden verkocht en gebruikt.

Wel laat de RVD weten dat Beatrix het zou "betreuren als door de opdrachtnemer of de leveranciers de geldende wet en regelgeving niet zou zijn gevolgd of wanneer er niet zorgvuldig gehandeld is".