Gewonde bij felle brand Amsterdam, 'gas spoot uit leiding'

Bij een felle brand vannacht in een appartementencomplex in Amsterdam is iemand gewond geraakt.

De brand ontstond rond 02.40 uur vannacht in een appartement aan Beek en Hoff in Amsterdam Nieuw-West, meldt AT5. De brandweer spreekt over een 'gasbrand'.

In het brandende appartement was niemand aanwezig. De bewoners van twee bovengelegen woningen zijn door de brandweer met ladders uit hun huizen gehaald.

Gas spoot uit leiding

"Het gas spoot uit de opengebarsten gasleiding bij de voordeur", aldus een brandweerwoordvoerder over de felle brand. "Daardoor stond de deuropening vol vlammen, dus het was moeilijk om de woning te betreden."

Uiteindelijk kon de brandweer pas een uur later naar binnen. Netbeheerder Liander had toen met veel moeite het gas afgesloten in het donkere appartement. Het blussen duurde nog tot 05.30 uur.

Als gevolg van de brand is een aantal appartementen onbewoonbaar verklaard. Volgens de brandweer gaat het behalve om de woning waar de brand uitbrak ook om het appartement daar direct boven. De gemeente heeft voor de bewoners opvang geregeld in een hotel.