Jongeren Limburg bereidden twee weken lang illegaal feest voor, politie deelt boetes uit

De politie heeft dit weekend bij een illegaal feest in een weiland in Cadier en Keer zo'n 25 boetes uitgedeeld. Er waren op het hoogtepunt van het feest volgens getuigen zo'n 150 jongeren. Het evenement was zo'n twee weken lang voorbereid.

1Limburg sprak met twee mensen die bij het feest waren. De organisatie lag volgens hen in handen van zo'n vijftien mensen, die elkaar allemaal kennen. Ze kozen voor een buitenlocatie, zodat mensen afstand zouden kunnen houden en er voldoende ventilatie zou zijn. Er werd ook een geluidswagen geregeld en een barbecue.

Er werd al enige tijd over het feest gepraat via sociale media. Er gingen wel geluiden op bij de organisatoren om het feest af te blazen, maar "door alle positieve reacties" werd besloten om het toch door te laten gaan.

Desinfectiepomp en een barbecue

Om 23.00 uur zaterdagavond druppelden de eerste gasten binnen, meldt de Limburgse omroep. Vlak ervoor had de organisatie alles klaargezet; een geluidswagen met discolampen, een desinfectiepomp en de barbecue. De gasten, vooral tieners en twintigers, namen zelf drank mee. Ze kwamen uit Limburg en een paar uit België.

Volgens de geïnterviewde bezoekers waren op het feest enkele mensen die "de boel in de gaten hielden". Ze hadden bijvoorbeeld een ehbo-diploma. Ook moesten mensen van de organisatie mondkapjes en handschoenen dragen. Bezoekers werden erop geattendeerd om afstand te houden van elkaar.

Even na middernacht werd door de organisatie in de buurt een auto gezien zonder licht. Het was geen politieauto, maar de inzittenden zouden wel politiekleding aan hebben gehad.

Portofoon

De komst van de agenten werd door de organisatie via een portofoon gemeld. De bezoekers waarschuwden elkaar en probeerden weg te komen met auto's. "Niet veel later stond politie op het terrein", zegt een feestganger. Mogelijk hebben buurtbewoners de politie ingeseind.

Een politiewoordvoerder zegt achteraf dat de boetes niet zijn uitgedeeld voor het overtreden van de coronamaatregelen. Een aantal bezoekers werd bekeurd, omdat ze zich in verboden gebied begaven. De politie doet onderzoek naar de organisatoren van het evenement.