Zweden slaat tegen Italië drie keer toe in zes minuten en staat in achtste finales

De Zweedse voetbalvrouwen hebben in hun tweede WK-wedstrijd indruk gemaakt. In Wellington werd Italië in groep G met 5-0 aan de kant gezet. Zweden pakte tevens vrijwel zeker de groepswinst. Mogelijk wacht voor de Scandinaviërs in de achtste finales een treffen met Nederland, maar alleen als de Oranjevrouwen tweede worden in groep E. In een tijdsbestek van slechts zes minuten maakte Zweden het verschil. Na 39 minuten kopte Amanda Ilestedt raak uit een corner. Nog voor rust breidden Fridolina Rolfö en Stina Blackstenius de voorsprong uit.

Tevredenheid bij de Zweedse bondscoach Peter Gerhardsson en Fridolina Rolfö - Reuters

Ilestedt zorgde vlak na de pauze voor de 4-0 en die goal had veel gelijkenissen met de 1-0. Wederom een hoekschop en wederom een kopbal. Centrale verdediger Ilestedt is met drie doelpunten momenteel met Ary Borges (Brazilië) gedeeld topscorer van het WK. Italië, dat eerder met 1-0 won van Argentinië, kon geen vuist meer maken en hield de schade daarna nog enigszins beperkt. Zweden, vorig weekend al met 2-1 te sterk voor Zuid-Afrika, maakte via Rebecka Blomqvist in blessuretijd nog de 5-0 en kan zich nu gaan richten op de knock-outfase. Het duel in Wellington had nog een Nederlands tintje, want Franca Overtoom deed dienst als assistent-scheidsrechter en Pol van Boekel was de VAR.