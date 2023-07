CDA hoeft niet op terugkeer Omtzigt te rekenen: 'Boek is en blijft dicht'

Pieter Omtzigt keert niet terug naar zijn oude partij, het CDA. Dat schrijft hij naar aanleiding van een bericht van het AD. Die krant meldt dat het CDA deze week een verzoeningsbrief naar het Kamerlid heeft gestuurd met het verzoek om een gesprek over een eventuele terugkeer. Maar Omtzigt gaat daar dus niet op in.

Een woordvoerder van het partijbestuur van het CDA zegt niets toe te voegen te hebben aan wat er eerder is gezegd over de kwestie. "De deur staat voor Pieter altijd open." De partij wil graag een streep onder het verleden zetten en kijken of samenwerking mogelijk is, omdat CDA en Omtzigt grotendeels hetzelfde gedachtengoed hebben.

Functie elders

Binnenkort wil Omtzigt bekendmaken hoe hij zijn politieke toekomst voor zich ziet. Aansluiten bij een bestaande partij ligt daarbij niet voor de hand. Mogelijk begint hij een eigen partij. Het kan ook dat hij de Haagse politiek vaarwel zegt.

Omtzigt was tot juni 2021 Kamerlid namens het CDA. Hij stapte op vanwege de manier waarop hij door zijn partij was behandeld, Door zijn zelfstandige optreden lag hij slecht in de fractie, Hij zou zijn uitgemaakt voor "gestoord" en "labiel".

In het vorige kabinet (met het CDA) kwam hij regelmatig ter sprake. In de formatie van kabinet-Rutte IV werd er zelfs gesproken over een 'functie elders' voor Omtzigt. Sinds zijn vertrek uit de CDA-fractie is hij onafhankelijk Kamerlid.