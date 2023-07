Pérez heeft weer even lucht na slechte periode: 'Zelfvertrouwen in Monaco kwijtgeraakt'

De ene derde plaats is de andere niet. De derde plek die Sergio Pérez een week geleden in de Grand Prix van Hongarije binnensleepte, geeft de Mexicaanse coureur weer wat spreekwoordelijke lucht in de Formule 1, waar zijn positie bij Red Bull Racing na tegenvallend presteren onder druk was komen te staan. Hij staat inmiddels 110 punten achter WK-leider en ploeggenoot Max Verstappen.

"De derde plaats in Hongarije herinnert je er weer aan dat je tot zulke prestaties in staat bent", zegt Pérez in aanloop naar de GP van België op de vraag of de druk van de ketel is. "Je weet weer dat dit in het verleden vaker hebt gedaan, maar ook dat je dit elk weekeinde moet doen."

Ook de derde startplek die Pérez vrijdagavond bemachtigde in de kwalificatie voor de Grand Prix van België, was een (kleine) opsteker. "Het is een tricky circuit en dus ben ik blij met dit resultaat, mijn beste kwalificatieresultaat in lange tijd."

Dromen van wereldtitel

Het seizoen begon zo goed voor de 33-jarige teamgenoot van Max Verstappen. Drie overwinningen (waarvan eentje in een sprintrace) en vier podiumplekken in de eerste vijf grands prix; het was een oogst die Perez hardop al van de wereldtitel deed dromen. Wat Verstappen kan, kon hij misschien ook wel.

De Mexicaan kwam van een hele koude kermis thuis. Een volledig mislukte kwalificatie in Monaco in het zesde raceweekeinde van 2023 was de voorbode van een hele beroerde periode.

Vijf races op rij slaagde Pérez er niet om door te dringen tot het laatste deel van de kwalificatie en dus niet mee doen in het gevecht om poleposition. De podiumplek in Oostenrijk was slechts een tijdelijke opleving, want op Silverstone kwam weer hij niet verder dan de zesde plek.