Aanstaande vader Rensch wil volwassener worden: 'Ook leider zijn in Ajax-defensie'

Toch is hij nog maar twintig jaar. Voelt hij zich nou nog een jonkie? "Ik zit er denk ik tussenin. In de rondo moet de jongste in het midden. Diegene ben ik soms nog steeds. Dan voel ik me wel weer even een jonkie. Maar qua aantal wedstrijden ben ik al een van de meer ervaren jongens."

Rensch speelde al bijna honderd wedstrijden in het eerste elftal van Ajax. Nu Jurriën Timber naar Arsenal is vertrokken, is hij samen met linksback Owen Wijndal de meest ervaren verdediger van de club.

Devyne Rensch wil volwassener worden, vertelt hij in het trainingskamp van Ajax in het Duitse Beieren. Dat geldt voor hem als voetballer, maar ook in zijn persoonlijke leven.

In de afgelopen seizoenen waren er twijfels over hem: was hij wel betrouwbaar en constant genoeg? In het rampzalige afgelopen Ajax-seizoen zakte Rensch weleens door de ondergrens.

Dat mag hem niet meer gebeuren, want Rensch wil een van de leiders van de nieuwe defensie van Ajax worden. Tijdens het oefenduel met Anderlecht (3-0 nederlaag) droeg hij even de aanvoerdersband. "Ik hoop dat ik dit seizoen een leider kan zijn, natuurlijk samen met de drie naast me. Dat ik de band om had, betekent in ieder geval dat ik goed train. Het is een eer."

Teamgeest onder Steijn

Met Maurice Steijn gaat Ajax met een nieuwe trainer het seizoen in. "Hij maakt een hele goede indruk op me", zegt Rensch. "De trainer wil dat we een heel hecht team worden. Dat we voor elkaar strijden. Daarbij moeten we ook weer plezier gaan hebben."

Ajax heeft nog tot 12 augustus om daaraan te werken. Dan begint het eredivisieseizoen voor de Amsterdammers met een wedstrijd tegen Heracles. "Als je onze trainingen bekijkt zie je veel al terug. Hopelijk trekken we die goede lijn door."