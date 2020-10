10 jaar Instagram: van plek voor vierkante foto’s naar multimediamachine

Een groep vriendinnen maken een selfie op de Brooklyn Bridge in New York - AFP

Voordat Instagram bestond, was er 'Burbn'. Het was de eerste aanzet van Kevin Systrom, een van de twee oprichters, naar de app die hem uiteindelijk miljardair maakte. Burbn werd geen succes, maar het zette wel het proces in gang dat zou leiden tot het ongekende succes dat Instagram heet. Instagram is de combinatie van 'instant' en 'telegram'. Vandaag bestaat de foto- en videodienst tien jaar. Het is daarmee jonger dan Facebook (2004) en Twitter (2006), maar ouder dan Snapchat (2011) en TikTok (2017). Maar ondertussen concurreert de app met alle vier. Met meer dan 1 miljard maandelijks actieve gebruikers is het voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Wat daarbij opvalt is dat de Instagram-app al die tijd in de basis hetzelfde bleef. De app opent nog steeds op de tijdlijn met foto's en video's, maar er zijn meer mogelijkheden toegevoegd. Daarmee is de app meer op z'n grote broer, Facebook, is gaan lijken. Simpel idee: vierkante foto's Kevin Systrom, de geestelijk vader van de app, ontwikkelde het idee samen met Mike Krieger. Het concept was simpel: je plaatst een vierkante foto en voorziet die van een filter waardoor het er een stuk artistieker er uit komt te zien. De eerste foto werd geplaatst door Systrom in juli 2010, maanden voordat de app officieel live ging en nog 'Codename' heette. Op de foto is de voet van zijn vrouw (toen nog vriendin) te zien en een zandkleurige hond. Die vierkante foto's werden hét handelsmerk van Instagram. Een liggende of staande foto plaatsen was dan ook jarenlang niet mogelijk. Pas in 2015 veranderde dit.

De app bleek zo'n succes dat het de aandacht trok van Twitter en later ook van Facebook. De twee bedrijven hadden interesse in dit snelgroeiende bedrijf. Het was Facebook dat de onderhandelingen won. Anderhalf jaar nadat de app officieel van start ging, maakte topman Mark Zuckerberg bekend dat hij Instagram had gekocht voor 1 miljard dollar. In perspectief, twee jaar later zou hij 19 miljard dollar neerleggen voor WhatsApp.

Instagram-oprichters Mike Krieger en Kevin Systrom in 2012, kort nadat ze de app hebben verkocht aan Facebook - AFP