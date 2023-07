King en Queen Zomercarnaval gaan voorop in ‘feest van vrolijkheid en verbinding’

Wie vandaag het centrum van Rotterdam bezoekt kan er niet omheen, de straatparade van het Zomercarnaval tovert de stad om in een tropisch muziek- en dansspektakel. De optocht van ruim 25 carnavalsgroepen met praalwagens en zo'n 2500 dansers in kleurrijke kostuums trekt jaarlijks honderdduizenden mensen. Achter de schermen is er maandenlang - en vaak tot diep in de nacht - gewerkt aan de voorbereidingen: het naaien van de kostuums, het optuigen van de praalwagens, de choreografie en de muziek. Alles is met zorg gekozen en gemaakt en er is uitgebreid geoefend.

Kijk vanavond naar een uitgebreid verslag van het Zomercarnaval van 21.16- 22.06 uur op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De mooiste beelden komen voorbij en presentator Malou Petter praat met gasten. Verder zijn er reportages over de voorbereidingen en over het publiek langs de route. Bekijk ook de driedelige YouTube-serie Op weg naar het Zomercarnaval op NPO 3 TV.

Het Zomercarnaval heeft al sinds het begin van het evenement in de jaren 80 een Queen, die elk jaar door een jury wordt gekozen. Sinds vorig jaar is daar ook een King bijgekomen. Dit jaar valt de eer te beurt aan Orwin Gomes en Sharicia Hasham. Tijdens de Royal Elections, eerder deze maand, zijn zij tot King en Queen gekozen voor het Zomercarnaval 2023. Als ambassadeurs van het feest gaan zij voorop in de parade, die om 13.00 uur begint op de Blaak. Volgens jurylid Kimberley Marlin moeten de King en Queen het carnaval samen kunnen dragen en iedereen zich welkom laten voelen. "We letten tijdens de verkiezing op persoonlijkheid, het wow-effect en de echte carnavalsspirit." 'Carnavalista's' Gomes en Hasham beschouwen zichzelf als echte 'carnavalista's'. Ze zijn beiden opgegroeid met het carnaval op Aruba en hun enthousiasme willen ze uitdragen tijdens de straatparade. Hasham kwam twee jaar geleden als student naar Nederland en ze werkt daarnaast met Oekraïense vluchtelingen. "In het dagelijks leven ben ik heel rustig", zegt Hasham. "Maar het carnaval is alles voor mij, het is mijn leven. Dan wil ik de hele dag dansen." Gomes, die in het dagelijks leven danser, docent en model is, zal als King de Arubaanse cultuur uitdragen en wil mensen samenbrengen. "Ik wil het publiek laten genieten van de vrolijkheid, de warmte en de verbinding die bij het carnaval hoort." Bekijk de video over Sharicia Hasham, die vertelt over haar werk met vluchtelingen en hoe ze haar rol als Queen ziet:

Sharicia Hasham is dit jaar de Queen van het Zomercarnaval. In het dagelijks leven werkt ze met Oekraïense vluchtelingen met een beperking. - NOS