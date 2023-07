Wekdienst 29/7: Vakantiedrukte op de weg • Protesten in Israël

Goedemorgen! Er wordt vandaag drukte verwacht op de populaire Europese vakantieroutes en in Israël zijn opnieuw grote protesten aangekondigd tegen de hervormingen bij het Hooggerechtshof.

Eerst het weer: de vroege ochtend start droog met af en toe zonneschijn. Vanuit het westen neemt de bewolking later op de ochtend toe en trekken enkele regen- en onweersbuien over het land. Vooral in het oosten en zuiden is kans op hagel en windstoten. Later vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Het wordt 21 tot 23 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af.