VS zegt Taiwan nog eens honderden miljoenen aan militaire steun toe

De Verenigde Staten hebben nog eens voor 345 miljoen dollar aan militaire steun toegezegd aan Taiwan. Eerder is een pakket aan hulp toegezegd van zo'n 10 miljard tot 2027, maar de levering van veel materieel laat op zich wachten vanwege productieproblemen en logistieke obstakels. Het jongste hulppakket - met naar verluidt onder meer raketten, vuurwapens en draagbare luchtverdedigingssystemen - komt direct uit de Amerikaanse voorraad.

De militaire steun vanuit Washington aan Taipei moet werken als afschrikking voor China om Taiwan aan te vallen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie en de afgelopen jaren zijn de spanningen tussen beide opgelopen.

Les van Oekraïne

Het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, zei eerder dit jaar dat de VS geleerd heeft van de Russische invasie in Oekraïne. Taiwan moet over voldoende wapens beschikken om een vergelijkbare Chinese inval te voorkomen, luidde het toen.

De nieuwe Amerikaanse steun zal slecht vallen in Peking, dat van mening is dat Washington zich niet dient te bemoeien met "binnenlandse aangelegenheden".

Vorig jaar bezocht toenmalig voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi Taipei. Dat leidde tot een scherpe Chinese veroordeling. Ook hield China als reactie een grootschalige militaire oefening, waarbij het meerdere dagen oorlogsschepen langs Taiwan liet varen en raketten over het eiland schoot.

President Biden heeft herhaaldelijk gezegd dat het Amerikaanse leger zal ingrijpen mocht Peking overgaan tot een invasie van Taiwan.