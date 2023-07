VN-Veiligheidsraad veroordeelt coup Niger, eist vrijlating president

De VN-Veiligheidsraad heeft de militaire staatsgreep in Niger scherp veroordeeld. Verder wordt de vrijlating geëist van de woensdag gevangengenomen president Mohammed Bazoum.

De raad zegt zich verder zorgen te maken over de gevolgen voor de regio en een mogelijke toename van terroristische activiteiten. De vijftien lidstaten die deel uitmaken van de Veiligheidsraad, waaronder de permanente leden Rusland en China, hebben steun uitgesproken aan het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas en de Afrikaanse Unie.

Gisteren stapte coupleider en generaal Abdourahamane Tiani naar voren als zelfverklaard nieuwe leider van het West-Afrikaanse land. Volgens hem heeft het leger ingegrepen vanwege slecht bestuur en een "verslechterende veiligheidssituatie".

Niger is een belangrijke bondgenoot van het Westen in de strijd tegen terrorisme. In de Sahel zijn verscheidene jihadistische groeperingen actief die banden onderhouden met IS en al-Qaida.

In hoeverre de staatsgreep steun vindt bij de bevolking is onduidelijk. Volgens internationale persbureaus was het vrijdag rustig op straat in de hoofdstad Niamey.

Ecowas heeft voor morgen een noodoverleg gepland in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja.