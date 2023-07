Man schiet bij Zuid-Duitse stad Augsburg drie mensen dood

In de buurt van de Duitse stad Augsburg heeft een man in een wooncomplex drie mensen doodgeschoten. In een huis verderop schoot hij daarna nog twee mensen neer, die zwaargewond raakten. Hij is opgepakt.

Het schietincident vond vrijdagavond plaats in Langweid, een dorp in het zuiden van Duitsland in de deelstaat Beieren. Een burenruzie zou de aanleiding voor de schietpartij zijn geweest, schrijven Duitse media. De dader zou in hetzelfde wooncomplex wonen als de gedode slachtoffers.

De drie doden zijn twee vrouwen van 49 en 72 en een man van 52. De gewonden, een vrouw van 32 en een man van 44, liggen in het ziekenhuis. Zij zijn niet in levensgevaar.

De 64-jarige dader werd in de buurt aangehouden in zijn auto. Hij verzette zich niet en had het vuurwapen bij zich, meldt de politie.