133e 'roofbaby' Argentijnse junta geïdentificeerd

Via dna-tests is in Argentinië een man geïdentificeerd die tijdens de militaire dictatuur als baby werd ontvoerd. De man, van wie de identiteit niet bekendgemaakt is, was het kind van politieke dissidenten. Zijn moeder zat gevangen toen ze van hem beviel.

Het is het het 133e slachtoffer van babyroof tijdens de junta (1976-1983) dat is geïdentificeerd. Mensenrechtenorganisatie De Grootmoeders, gevormd door grootmoeders van slachtoffers, zegt dat de oma tot haar dood in 2012 naar haar kleinzoon heeft gezocht. Ontvoerde baby's werden destijds ondergebracht in kinderloze gezinnen die het regime steunden. Naar schatting gaat het om 500 baby's.

Het slachtoffer was de zoon van een verpleegkundige en een lid van de veiligheidstroepen. Hij kwam vermoedelijk in 1977 ter wereld. De man had zich zelf gemeld bij De Grootmoeders omdat hij het vermoeden had dat hij als kind was ontvoerd. Hij had dat gehoord van de vrouw die opgroeide als zijn zus in het gezin waarin hij terechtgekomen was.

De biologische moeder van de man werd in juli 1976 opgepakt en zat in verschillende detentiecentra in en rond Buenos Aires vast. In een ervan beviel ze van haar derde zoon, de man van wie nu de identiteit is vastgesteld.

Op een persconferentie was een van de biologische broers van de man aanwezig. Hij zei dat zijn nieuw gevonden broer zijn hele familie graag wil ontmoeten. "Hij is blij, verrast door deze enorme ontdekking."

De moeder van de man is nooit meer gevonden en waarschijnlijk gedood in detentie. De vader van de man leeft nog wel. Hij sprak op de persconferentie zijn waardering uit voor de moed die zijn vrouw had om een kind in dergelijke omstandigheden ter wereld te brengen.