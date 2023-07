Brandend schip waarschijnlijk dit weekend verder naar het oosten versleept

Rijkswaterstaat en bergingsbedrijven zijn begonnen met de voorbereidingen om het vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Het vaartuig wordt verder naar het oosten gesleept, naar een locatie op 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, meldt Rijkswaterstaat.

De verwachting is dat deze operatie tussen de twaalf en veertien uur gaat duren. Wanneer het verslepen precies begint, hangt af van de rook die nog altijd vrijkomt door de brand op het schip en de weersomstandigheden.

Rijkswaterstaat benadrukt in een persbericht dat het schip stabiel ligt. Het is nog intact, ook onder de waterlijn, en het schip helt niet over, luidt het. "Er worden geen directe gevolgen voor de Waddeneilanden en zijn bewoners en natuur verwacht", meldt Rijkswaterstaat over de operatie.

Waar de Fremantle uiteindelijk naartoe wordt gebracht is nog onduidelijk. De nieuwe plek is tijdelijk, later moet het naar een haven worden gebracht.

Eerder op de dag gingen bergers aan boord van het schip om een vaste sleepverbinding te maken, waardoor het beter kan worden verplaatst.

De Kustwacht filmde de operatie vanuit een vliegtuig: