Duitse schrijver 'van wereldklasse' Martin Walser (96) overleden

De Duitse schrijver Martin Walser is op 96-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zijn uitgeverij Rowohlt Verlag na berichtgeving in Duitse media. Walser werd beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse schrijvers van Duitsland.

Een van zijn bekendste werken is de novelle Ein fliehendes Pferd uit 1978, dat alom werd geprezen en werd verfilmd. Walser ontving talrijke prijzen, waaronder de Hermann-Hesse-Prijs in 1957, de Georg-Büchner-Prijs in 1981 en de Vredesprijs van de Duitse Boekhandels in 1998. Vorig jaar nog kwam zijn Das Traumbuch uit.

In een condoleancebrief aan Walsers weduwe beschrijft president Steinmeier Walser als "een groot mens en schrijver van wereldklasse". Zijn werk noemt Steinmeier een "voorbeeld van historisch bewuste, geëngageerde poëzie in de Duitse naoorlogse literatuur".

Dichten als twaalfjarige

Walser werd in 1927 geboren in het Zuid-Duitse Wasserburg am Bodensee als zoon van een katholieke herbergier. Tot het eind van zijn leven woonde hij in Überlingen, zo'n 50 kilometer verderop.

Zijn eerste gedichten zou hij hebben geschreven toen hij nog maar twaalf jaar was. Na de Tweede Wereldoorlog studeerde hij literatuur, filosofie en geschiedenis. Walser was sinds 1950 getrouwd met zijn vrouw Käthe, met wie hij vier dochters kreeg.