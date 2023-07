'Emmy Awards uitgesteld vanwege staking schrijvers en acteurs'

De uitreiking van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's, wordt dit jaar uitgesteld. Reden is de staking van schrijvers en acteurs in Hollywood. Dat melden verschillende persbureaus op basis van bronnen rond de organisatie van het evenement.

De 75ste editie van de uitreiking van de Emmy's had plaats moeten vinden op 18 september dit jaar. Mogelijk wordt het spektakel nu opgeschoven naar januari volgend jaar.

Zo'n 1500 scenarioschrijvers legden in mei het werk neer toen hun contract met de grote tv- en filmstudio's en de streamingsdiensten afliep. In juli kondigde ook een acteursvakbond die zo'n 160.000 acteurs vertegenwoordigt een staking aan.

Grootste staking in decennia

Het is daarmee de grootste acteursstaking in decennia, en dat scenarioschrijvers en acteurs tegelijk staken is al sinds de jaren 60 niet meer voorgekomen. Bekende acteurs als Matt Damon, Margot Robbie en Dwayne Johnson ('The Rock') hebben gezegd de acties te steunen.

De stakers eisen hogere tarieven en betere werkomstandigheden. Daarnaast willen acteurs garanties en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in series en films.

Het is niet duidelijk hoe lang de stakingen gaan duren. Verschillende tv-series hebben al vertraging opgelopen. Als er niet snel een overeenkomst met de bonden wordt bereikt, zullen meer films en series worden uitgesteld of uit de programmering van zenders worden gehaald.