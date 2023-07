360 verwaarloosde duiven gevonden in woning Ridderkerk

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft vandaag samen met de politie 360 verwaarloosde duiven weggehaald uit een woning in Ridderkerk. De eigenaar van de vogels is aangehouden nadat hij medewerkers van de hulpdiensten had bedreigd, meldt Rijnmond.

De hulpdiensten werden volgens de regionale omroep in mei getipt over de erbarmelijke situatie waarin de dieren zouden verkeren. De eigenaar werd vervolgens meerdere keren gevraagd om de leefomstandigheden van de duiven te verbeteren. Toen dit niet gebeurde, greep de LID in.

De inspectiedienst trof de duiven zowel buiten op het erf als in de woning aan. "Buiten zaten de dieren in zwaar vervuilde kooien, die onder de duivenpoep zaten", vertelt een woordvoerder aan Rijnmond. "Daarnaast hadden ze nauwelijks voedsel of water."

Niet voor de duivensport

In de zwaar vervuilde woning vlogen diverse dieren los rond, vertelt de woordvoerder. "Een aantal vloog rond op de begane grond, maar sommigen zaten ook opgesloten in kartonnen dozen. Binnen hing een enorme ammoniaklucht. Het was uitermate smerig."

De woordvoerder heeft niet het idee dat de man de vogels hield voor duivensport. "Wij denken dat de man de dieren gewoon verzamelde, maar niet op een gebruikelijke manier." Volgens de dienst waren de kooien verouderd en smerig, en werd er nauwelijks voor de duiven gezorgd.

Eén duif heeft het niet overleefd. De andere vogels zijn ondergebracht op een opvanglocatie waar ze worden verzorgd. De LID laat aan Rijnmond weten dat ze soortgelijke situaties niet vaak meemaken. "Zeker niet met duiven. De dieren waren er slecht aan toe."

Aanhouding

Tijdens het weghalen van de duiven werd de eigenaar naar de medewerkers verbaal agressief. Om die reden is de man aangehouden.

De eigenaar van de dieren kan nog bezwaar maken tegen het weghalen van de duiven. "Als hij de dieren terug wil, kan dat onder strikte eisen", zegt de woordvoerder. "Zo moeten de dieren allemaal gezond zijn. Ook moet de woning schoon, heel en veilig zijn voor de dieren."

Daarnaast moet de man de bestuursrechtelijke kosten betalen, een bedrag dat kan oplopen tot vele duizenden euro's.