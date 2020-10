Virusremmer remdesivir morgen weer geleverd aan ziekenhuizen

Het RIVM krijgt vandaag een nieuwe voorraad van de virusremmer remdesivir binnen, zegt het ministerie van VWS. Ziekenhuizen kunnen dan morgen weer nieuwe doses geleverd krijgen.

Hoeveel doses er precies aan Nederland worden geleverd, is nog onduidelijk. Het ministerie houdt er rekening mee dat de hoeveelheid te weinig is om een week vooruit te kunnen.

Ziekenhuizen mogen elkaar helpen

Eerder vandaag bleek dat het middel op was. De virusremmer wordt gebruikt bij de behandeling van coronapatiënten met een longontsteking die extra zuurstof nodig hebben.

Vanwege de tekorten staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziekenhuizen de rest van het jaar toe om onderling voorraden van het middel uit te wisselen.

Europese deal met fabrikant ophanden

De inkoop van het middel van farmaceut Gilead gebeurt centraal door de Europese Commissie. Die verdeelt het vervolgens over Europa. De verwachting in Brussel is dat de commissie deze week een nieuwe overeenkomst sluit met het bedrijf voor de levering van het middel.