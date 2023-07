Schilder is 'bang om te vallen', maar wordt wel Nederlands kampioen kogelstoten

Het loopt nog niet zoals ze zelf wil. Toch is het Jessica Schilder gelukt om voor de vierde keer op rij de nationale titel bij het kogelstoten te veroveren. Vanzelfsprekend is dat niet, want Nederland heeft tegenwoordig op dat onderdeel drie internationale toppers.

De Volendamse Schilder is de huidig Europees kampioen. Jorinde van Klinken pakte op dat toernooi vorig jaar in München het brons. De 21-jarige Alida van Daalen wordt gezien als groot talent en won onlangs goud bij het kogelstoten op de EK onder 23 jaar. Een sterk bezet veld dus in Breda.

Met 19,35 meter kwam de kogel van Schilder het verst, voor Van Klinken (18,24 meter) en Van Daalen (18,11). "Ik ben er nu misschien nog niet bijzonder tevreden mee, maar na het seizoen denk ik wel dat ik er heel blij mee ben", aldus Schilder.