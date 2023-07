Ondanks gridstraf lacht Verstappen breeduit: 'Ik kan winnen vanaf plek zes'

Zorgen maakt Verstappen zich overigens niet. Hij was 0,8 seconde sneller dan de concurrentie. En de race van vorig jaar in België geeft hem ook vertrouwen. Toen won hij met overmacht, nadat hij vanaf plek veertien moest beginnen. "Ik kan winnen vanaf plek zes. De auto is nu nog beter, dus het kan. En vorig jaar had ik veel meer straffen, toen won ik ook."

"Als je in die ene training de plank misslaat, heb je daar meteen het hele weekend last van. Ik snap dat ze het leuker willen maken voor het publiek, maar ik vind dit niet de juiste manier."

"Het is best lastig, zo'n experimenteel weekend. Er is weinig tijd om de auto af te stellen en te testen, zeker met dit natte weer", mopperde de Red Bull-coureur.

Het is geen geheim dat Verstappen geen fan is van kwalificaties op vrijdag, een gevolg van de ingelaste sprintraces. Daardoor hebben de coureurs tijdens dergelijke weekenden maar één vrije training tot hun beschikking. Op zaterdag staan geen trainingen, maar de (kwalificatie voor) de sprintrace op het programma.

"Ik moest een ronde afbreken omdat ik over een witte lijn reed. In de ronde daarna maakte ik een foutje", legde Verstappen uit. "De baan werd erg snel droog, waardoor anderen zich konden verbeteren. Dus het was bijna exit, ja."

Het had overigens niet veel gescheeld of Verstappen had niet eens kunnen deelnemen aan het laatste deel van de kwalificatie. In Q2 reed hij de tiende tijd en alleen de snelste tien plaatsen zich voor de beslissende ronde.

Zo zelfverzekerd als Verstappen is voor de grand prix op zondag, zo waakzaam is Charles Leclerc. De Monegask mag dan wel voor het eerst sinds april (in Bakoe) vanaf pole starten, veel geloof in de zege heeft hij niet.

"Het zal moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om de Red Bulls achter me te houden", zei hij tijdens de persconferentie. "We hebben veel vraagtekens, vooral voor zondag. We hebben geen racesimulatie kunnen doen, dat kan de grand prix flink beïnvloeden."

Pérez geeft hoop op titel op

Sergio Pérez start zondag vanaf de tweede plek, voor Lewis Hamilton. De ploeggenoot van Verstappen zegt tevreden te zijn over zijn kwalificatie. "Je maakt hier in deze omstandigheden snel een fout. Dat is tricky en dus ben ik blij. De voorste rij: het beste kwalificatieresultaat in een lange tijd. Ik ga mijn best doen om Charles bij de start te pakken. Dat is doel één."

De wereldtitel heeft Pérez inmiddels uit zijn hoofd gezet. Het zijn van de best of the rest, dat is waar de Mexicaan zich nu op wil focussen. "Het seizoen is nog lang en ik wil de draad van de eerste races weer oppakken. Mensen herinneren zich alleen het eindresultaat aan het einde van het seizoen. Daar draait het om."