Mirjam Sterk niet beschikbaar als lijsttrekker van het CDA

Mirjam Sterk wil geen lijsttrekker van het CDA worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat zei ze vanavond in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

"Ik heb er heel kort over nagedacht, of ik het zou willen", zei Sterk in de uitzending. Ze heeft echter andere ambities: ze wil zich blijven inzetten voor de provincie Utrecht, waar ze nu een halfjaar gedeputeerde is. "Ik denk aan het landelijke gebied waar ik ook verantwoordelijk voor ben. Daar wil ik graag voor gaan."

Sterk stelt bovendien niet beschikbaar te zijn als Kamerlid voor het CDA, een functie die ze tussen 2002 en 2012 bekleedde. Over de laatste peilingen, waarin haar partij nog maar zo'n 5 zetels haalt, zei ze: "Ik denk dat we realistisch moeten zijn en ons niet meer moeten beschouwen als een bestuurderspartij die overal meedoet, maar als een partij die een relatief kleine maar belangrijke rol speelt in Nederland."

'Partijleider moet geen minister worden'

Wie lijsttrekker Wopke Hoekstra opvolgt en zich kandidaat stelt om bij de christendemocraten de kar te trekken, is nog niet duidelijk. Hoekstra gaf kort na de val van het kabinet aan dat hij niet beschikbaar is om de partij te leiden. Hij voelt zich naar eigen zeggen "meer bestuurder dan beroepspoliticus". Ook Hugo de Jonge, nu minister voor Volkshuisvesting, zei af te zien van het lijsttrekkerschap.

Hoekstra ging na de vorige verkiezingen het kabinet in als minister van Buitenlandse Zaken, en dat kwam hem op kritiek te staan. Daarom besloot de partijtop van het CDA eerder deze maand dat de volgende partijleider geen minister moet worden, maar voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer.

De belangrijkste mogelijke kandidaten die genoemd worden zijn Derk Boswijk, die sinds 2021 in de Tweede Kamer zit voor de christendemocraten, en Henri Bontenbal, die vorig jaar in de Kamer kwam toen Hoekstra bij het kabinet aan de slag ging. Boswijk heeft de portefeuille Buitenlandse Zaken en is woordvoerder op het gebied van stikstof. Bontenbal maakt zich hard voor kernenergie en is gespecialiseerd in energiebeleid en duurzaamheid.