De snelste in de sprint, maar Kool grijpt naast Tourzege: 'Mijn grootste nachtmerrie'

De zesde etappe van de Tour de France Femmes was haar kans. De laatste én de grootste mogelijkheid voor Kool om een rit te winnen in deze Tour. Vooraf twijfelde de sprinter van DSM-Firmenich niet over hoe de etappe beslist zou worden. "100 procent zeker een massasprint", verheugde Kool zich een dag eerder al op de rit. Maar ze was gewaarschuwd. Waar voor de Tourstart nog gesproken werd over vier mogelijke sprintetappes, gaan sterke vluchters er maar al te graag met de bloemen vandoor. Bluf van sprintploegen Alleen de tweede etappe eindigde in een massasprint. Daar werd Kool geklopt door haar inmiddels afgestapte landgenote Lorena Wiebes. Ook toen werd er afwachtend gereden door de ploegen van de grote sprinters. Niemand wilde te veel werk leveren om de kopgroep terug te halen. "We hebben gebluft", bekende Kool later over die rit. Haar ploeg pokerde, om de concurrentie te laten werken en uiteindelijk de sprint te winnen. Pas laat hielp DSM mee, precies op tijd. "Als we iets later begonnen waren met rijden, hadden we de vluchters niet meer ingehaald." En precies dat ging wél mis in Blagnac. Bekijk hier de reacties van Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Lotte Kopecky, Emma Norsgaard en Yara Kastelijn.

Na vier kleine klimmetjes was de vlakke aankomst in het Zuid-Franse dorp als een rode loper voor de snelste vrouwen van het peloton. Het kopgroepje van drie werd binnen bereik gehouden. Meerdere ploegen deden kopwerk en de lead-out voor Kool zat goed van voren. Nachtmerrie In de sprint klopte zij Kopecky en Vos, maar voor haar eerste ritzege in de Tour was het net niet genoeg. Norsgaard bleef vooruit. "Dit is mijn grootste nachtmerrie", stamelde Kool na de finish. Ze was de snelste in haar specialiteit. "Maar daar koop ik nu helemaal niets voor." "Omdat we de kopgroep al lang zagen, dacht ik dat het wel goed zou komen. Ik hoopte zo dat ik op de lijn Emma (Norsgaard, red) nog voorbij zou sprinten. Maar dit was echt een nachtmerrie."

Dat Norsgaard vooruit bleef, lag deels aan de moeizame samenwerking in het peloton, aldus Kool. "We hebben wel met veel ploegen gereden, maar misschien hielpen sommige ploegen net te laat. De renster van voren was ook gewoon heel sterk vandaag." 'Heel chaotisch' Demi Vollering kon een lach niet onderdrukken. "Het gaat net niet goed hier", zei ze over de sprintploegen die zich de kaas van het brood lieten eten. Haar SD Worx was één van de ploegen die, pas heel laat, een helper naar voren stuurde om tempo te maken. Ook voor de ploeg van kopvrouw Vollering was de sprint interessant. Ploeggenoot Lotte Kopecky werd derde, behoudt het geel en is vrijwel zeker van het puntenklassement. "We wilden natuurlijk wel een sprint", zei Vollering na de finish. "Elena (Cecchini) heeft nog geholpen. Maar het was zo chaotisch dat andere ploeggenoten niet naar voren konden komen. Dan is er ook weinig respect in het peloton om ons er door te laten. Het was een heel gevecht." Diep in de finale bleef Vollering nog net voor een flinke valpartij. In het peloton bleef niet overeind in een bochtencombinatie over een tramrails. In het slotweekend is onder anderen Vollering aan zet. De Tour de France Femmes wordt beslist met een bergetappe en een tijdrit. Zaterdag ligt de aankomst op de Tourmalet, zondag de rit tegen de klok rond Pau.