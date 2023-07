Kinderboekenauteur Margriet Heymans (90) overleden

Kinderboekenschrijfster en -illustrator Margriet Heymans is overleden. Dat heeft haar uitgever Singel Uitgeverijen bekendgemaakt. Heymans overleed gisteravond op 90-jarige leeftijd.

Heymans was een veelbekroonde schrijfster en illustrator. Voor haar tweede boek Hollidee de Circuspony ontving ze Het Gouden Penseel, een prijs voor het best geïllustreerde kinderboek.

Die prijs won ze in 1988 en 1998 nog eens voor de tekeningen in de boeken Annetje Lie in het holst van de nacht, geschreven door Imme Dros en haar eigen boek De wezen van Woesteland. Ook als schrijfster was Heymans succesvol. In 1989 kreeg ze onder meer een Zilveren Griffel voor Lieveling, boterbloem.

'Haar teken- en vertelstijl enig in hun soort'

Margriet Heymans werd in 1932 in Den Bosch geboren. Na de school voor kunst en kunstnijverheid in Den Bosch maakte ze met haar zus Annemie haar eerste prentenboek, Het poppenfeest. Het was haar debuut dat uiteindelijk pas in 1971 verscheen.

Volgens Omroep Brabant had Heymans een grote liefde voor de natuur en het Brabantse landschap. Zo tekende ze het gebied de Meierij in haar boek Diep in het bos van Nergena, waarvoor ze in 2007 de Nienke van Hichtum-prijs kreeg.

De jury van de prijs noemde het boek een "leeftijdloze literaire parel". "Margriet Heymans bezet al jaren een bijzondere plek in het kinderboekenlandschap", schrijft de jury. "Haar teken- en vertelstijl zijn onvergelijkbaar en enig in hun soort. Met haar werk balanceert ze behendig op het dunne koord tussen werkelijkheid en verbeelding, tussen humor en ernst, tussen toegankelijk en hermetisch, tussen tragiek en luchtigheid."