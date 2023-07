Afrikaanse Unie wil niet alleen Russisch graan, maar ook staakt-het-vuren in Oekraïne

Voorstellen die president Poetin heeft gedaan over graanleveringen aan Afrika voldoen niet, een staakt-het-vuren in Oekraïne is nodig. Dat zei Afrikaanse Unie-voorzitter Azali Assoumani in een slotverklaring van de tweedaagse Rusland-Afrika-top in Sint-Petersburg.

Donderdag herhaalde Poetin eerdere claims dat Rusland graan aan Afrika kan leveren, nu Oekraïne niet meer kan exporteren omdat de graandeal is geëindigd. Ook bood hij zes Afrikaanse landen gratis graan aan.

"Ja, dit is belangrijk, maar misschien is het niet genoeg. We moeten een staakt-het-vuren bereiken", zei Assoumani. Afrikaanse leiders riepen de Russische president in Sint-Petersburg op een einde te maken aan de oorlog en legden hem een vredesplan voor.

"Deze oorlog moet stoppen. En het kan alleen stoppen op basis van gerechtigheid en rede", zei de voorzitter van het secretariaat van de Afrikaanse Unie, Moussa Faki Mahamat. Poetin zei dat hij het voorstel respecteert en 'aandachtig zal bestuderen'.

Onderhandelen

De Congolese president Denis Sassou-Nguesso vindt dat het Afrikaanse initiatief niet moet worden onderschat. "We roepen nogmaals dringend op tot het herstel van vrede in Europa." Vorige maand riepen Afrikaanse leiders Rusland ook al op om te beginnen met vredesonderhandelingen.

Poetin herhaalde eerdere uitspraken dat Rusland klaar is om te onderhandelen, maar dat Oekraïne dat niet wil. In gesprekken zou volgens Poetin dan wel rekening gehouden moeten worden met "nieuwe werkelijkheden op de grond", waarmee hij doelt op het door Rusland bezette gedeelte van Oekraïne.

De adviseur van de Oekraïense president Zelensky, Mychajlo Podoljak, noemde Poetins uitspraken 'onderhandelingsgezanik'. Afrikaanse Unie-voorzitter Assoumani zei dat Poetin bereidheid had getoond om te onderhandelen met Oekraïne, en dat nu "de andere kant" moest worden overtuigd.

Graandeal verlengen

De Afrikaanse Unie dringt er verder bij Poetin op aan om de graandeal te verlengen, die recent afliep doordat Rusland zijn medewerking opschortte. Een verlenging is volgens Faki Mahamat "in het voordeel van alle volken van de wereld, in het bijzonder Afrikanen".