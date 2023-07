UEFA zet Juventus uit Conference League en deelt miljoenenboete uit

Juventus mag van de Europese voetbalbond UEFA komend seizoen niet meedoen aan de Conference League. Ook krijgt de Italiaanse topclub een miljoenenboete, na het overtreden van de Financial Fair Play-regels. In eigen land werd Juventus afgelopen seizoen al bestraft met een boete en tien punten aftrek.

De UEFA heeft een rekening van twintig miljoen euro richting Turijn gestuurd, waarvan tien miljoen euro voorwaardelijk. Bij nieuw financieel wanbeleid moeten de Italianen, die met name in de fout gingen bij transfers, dus opnieuw tien miljoen euro betalen. "We betreuren de beslissing, maar gaan niet in beroep", laat Juventus weten.

De Europese uitsluiting zal niet aanvoelen als een dreun. Na een teleurstellend seizoen in de Italiaanse competitie was een ticket voor de Conference League, het derde niveau, slechts een doekje voor het bloeden. 'Juve' hoopt snel weer in de prestigieuze Champions League uit te komen.