Ook Eerste Kamer achter corona-app; landelijke introductie zaterdag

Deelname aan de app is niet verplicht. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer waren daar veel vragen over. De Jonge benadrukte dat mensen niet onder druk mogen worden gezet om de app te downloaden. Werkgevers mogen werknemers bijvoorbeeld niet verzoeken de app te installeren en ze mogen ook niet vragen of ze dat hebben gedaan.

De corona-app kan landelijk worden ingevoerd. Na de Tweede is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de wet van minister De Jonge die de app regelt. Via de 'notificatieapplicatie' krijgen mensen een bericht als ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het coronavirus en dat moet verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Een algemene oproep door bijvoorbeeld een poster op te hangen, mag wel. De app is een aanvulling op het 'gewone' bron- en contactonderzoek. De corona-app is sinds half augustus al te downloaden en wordt in vijf GGD-regio's al ondersteund.

Coronawet

De app-wet is iets anders dan de 'algemene coronawet'. In die laatste wet moeten regels komen om allerlei maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een landelijke juridische basis te geven in plaats van veel over te laten aan noodverordeningen van veiligheidsregio's.

De Tweede Kamer debatteert daar de komende dagen over. Het is al wel duidelijk dat ook die wet op een Kamermeerderheid kan rekenen: achter de schermen is daar de afgelopen tijd druk over onderhandeld, ook met oppositiepartijen. De discussie spitste zich toe op de hoogte van de boete voor mensen die coronaregels overtreden en op de vraag of de Kamer wel genoeg kan meepraten over de maatregelen van het kabinet.