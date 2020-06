'Klanten vragen weleens, waarom raken jullie die boodschappen aan?'

In de serie In de frontlinie publiceren we dagelijks de ervaringen van mensen in vitale beroepen. De tekst komt tot stand na een interview met een NOS-redacteur. Vandaag Astrid Gegamian, kassamedewerker bij een supermarkt in het Zuid-Hollandse Portland.

"Ik voel me wel oké, maar het is wel een rare situatie. Sommigen zeggen: het lijkt wel een vakantie. Maar voor mij is dat helemaal niet zo. Ik maak me af en toe echt wel zorgen.

Mijn vader is hartpatiënt. Bij hem kan het fataal zijn als hij corona krijgt. Ik zie hem nu nog maar heel af en toe. Mijn moeder waarschuwt me dat ik steeds goed mijn handen moet wassen en voorzichtig moet zijn. Ze maakt zich zorgen, al zal ze dat niet snel zeggen.

Mijn werk is natuurlijk anders dan bijvoorbeeld in de zorg. Maar wij zijn ook een vitale sector, dus moeten wij open zijn, met extra veiligheidsmaatregelen.

Daar ben ik blij mee, want zonder die maatregelen zou ik liever niet naar het werk gaan. Dan is de kans op besmetting erg groot, sommige mensen weten niet eens dat ze ziek zijn.

Er gelden maatregelen in de winkel, zoals een maximaal aantal mensen. Bij de kassa hebben we plexiglas en desinfecterende handgel om tussendoor onze handen schoon te maken. Eerder hadden we ook handschoenen, maar nu niet meer, omdat we dan onze handen minder vaak met de handgel schoonmaakten.

Soms hoor ik collega's zeggen dat wat hun betreft het plexiglas bij de kassa nog wat langer mag zijn.

De klanten letten erg goed op, vind ik. Ze spreken elkaar erop aan als ze te dichtbij staan. Soms houdt iemand zich niet aan de regels, dan moet je de klant daarop aanspreken. Sommigen reageren dan met tegenzin. Maar de meesten begrijpen het wel en respecteren onze maatregelen. Dat is superfijn om te zien.

Het was de afgelopen week erg druk. Je verwacht dat mensen thuisblijven voor hun gezondheid. Niet dus.

Voor de paasboodschappen zag ik heel veel eieren, koekjes en chips op de band liggen. Ook kochten mensen veel vlees, om te barbecueën. Verder zijn het gebruikelijke boodschappen. Heel af en toe zie je nog wel iemand meer dan normaal mee nemen, bijvoorbeeld wc-papier. Maar echt hamsteren, dat zie je niet meer.

Klanten vragen weleens, waarom raken jullie die boodschappen aan? Zo kan besmetting ontstaan. Maar wij zijn een kleine winkel, we hebben geen zelfscanners. Dus het moet wel langs de kassa, dat kan niet anders.

Ik denk er op dat moment niet heel erg over na. Maar soms, als ik er bij stilsta, dan vind ik het best wel eng."