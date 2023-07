Bij Ajax overbodige Bassey voor 22,5 miljoen euro naar Fulham

Het zong al een tijdje rond, maar is nu bevestigd: Calvin Bassey verruilt Ajax na één seizoen voor Fulham FC. De verdediger tekent in Londen een contract tot medio 2027 met een optie op een extra seizoen. Met de transfer is 22,5 miljoen euro gemoeid.

Bassey kwam vorig jaar voor 23 miljoen euro over van Rangers FC en was daarmee de duurste verdediger ooit in de eredivisie. Maar hij kon de hoge verwachtingen in Amsterdam niet waarmaken.

Bassey speelde 39 wedstrijden voor Ajax, en scoorde daarin eenmaal. De fysiek sterke verdediger stond wegens zijn matige voetballende kwaliteiten bij het publiek symbool voor het tegenvallende seizoen.

Fulham tiende

Onder de nieuwe trainer Maurice Steijn wilde Bassey komend seizoen voor een herkansing gaan in Amsterdam, maar hij kreeg te horen dat hij beter kon vertrekken.

Fulham, vorig seizoen als tiende geëindigd in de Premier League, biedt nu een nieuwe kans. Hij wordt er ploeggenoot van de Nederlandse verdedigers Kenny Tete en Terence Kongolo.