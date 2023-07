Bewoners springen uit brandende flat in Berlijn: twee doden

Bij een brand in een flatgebouw in Berlijn zijn twee mensen omgekomen. Ze waren uit het gebouw gesprongen om aan het vuur te ontsnappen.

Volgens Duitse media was de brand uitgebroken in een woning op de twaalfde verdieping van een complex in het stadsdeel Kreuzberg. De brandweer heeft nog geprobeerd de slachtoffers te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De twee slachtoffers zouden huurders zijn, een man en een vrouw. De man zou nog ongeveer twintig minuten aan een balkon hebben gehangen voordat hij zich liet vallen. Een opvangkussen van de brandweer was toen nog niet helemaal klaar, waardoor zijn val niet genoeg werd afgeremd. Beide slachtoffers overleden op de plek van het ongeval.